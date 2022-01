Alvino: “Il Napoli può cedere Insigne gratuitamente al Toronto a gennaio”

“Il Napoli può cedere Insigne gratuitamente al Toronto a gennaio” lo dice Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli. La vince Insigne tiene ancora banco in azzurro, nonostante domani si giochi Juventus-Napoli. La Asl di Napoli ha deciso di non prendere decisioni restrittive, quindi la squadra partenopea parte regolarmente per Torino con un volo privato.

Insigne cessione a gennaio

Uno dei protagonisti del Napoli sarà proprio Lorenzo Insigne che ieri ha trovato l’accordo con il Toronto. Una cena a Roma che ha ha scatenato molte critiche, c’è chi chiede di togliergli la fascia da capitano. Intanto si moltiplicano le voci di un possibile addio di Insigne a gennaio. L’ultima in ordine di tempo è quella di Carlo Alvino che a Radio Goal dice: “Io non credo che Insigne resterà al Napoli fino a giugno. Posso dire che il club di De Laurentiis sarebbe disponibile a cedere Insigne a gennaio anche a titolo gratuito al Toronto“. Insomma il Napoli non farebbe pagare il cartellino di Insigne al club canadese, in questo modo De Laurentiis risparmierebbe i soldi di sei medi di ingaggio del calciatore. Al momento Insigne non vice un grande momento in azzurro, anche perché sul capitano del Napoli stanno piovendo molte critiche.