Alvino parla del calciomercato del Napoli e svela la strategia. Il giornalista spiega come si muoveranno i partenopei in vista della nuova stagione.

Il Napoli è molto attivo sul mercato, sia in entrata che in uscita. La società di Aurelio De Laurentiis ha iniziato con il botto, piazzando il colpo da 80 milioni: Victor Osimhen. Gli azzurri stanno lavorando anche per sfoltire la rosa e regalare a Gattuso una squadra competitiva per il prossimo campionato. Carlo Alvino ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli, rivelando anche la strategia che i partenopei stanno adottando. Ecco le parole del giornalista ai microfoni di Radio Kiss kiss Napoli:

“Il calciomercato del Napoli? Solo chi non opera non sbaglia, ma fortunatamente il margine di errore del Napoli è davvero minimo. Il Napoli deve prima vendere, dopo potrà comprare. La parola d’ordine, ve lo assicuro, è questa: vendere. Prima vendere, e saperlo fare anche bene: questo deve e vuole fare il Napoli. Chi lo capisce non sbaglia“.

Alvino sul calciomercato del Napoli ha poi aggiunto: “Alex Meret o David Ospina? Si tratta di due portieri forti, bravi. L’ex Udinese è giovane, un patrimonio del club partenopeo e di tutto il calcio italiano. Qualcuno suggerisce di schierare Meret titolare tra i pali ed Ospina, che è bravo con i piedi, nel ruolo di ‘libero’ davanti alla porta per smistare il pallone ai compagni con lanci lunghi e precisi? Al di là delle battute, di Meret ricordo tante buone partite e diverse parate importanti, come quelle contro il Liverpool in casa o anche con il Red Bull Salisburgo“.