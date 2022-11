Alvino punzecchia Agnelli: “La ricordo quella frase contro il Napoli. È la morte del calcio”

Carlo Alvino ricorda una frase famosa di Andrea Agnelli contro il Napoli sul rispetto delle regole, etichettandola come la morte del calcio

Carlo Alvino riporta in auge una dichiarazione del passato che tanto fece rumore. Il giornalista, sempre vicino alle vicende del Napoli, si è soffermato sulla delicata situazione della Juventus a Radio Kiss Kiss Napoli: “Noi rispettiamo le regole”, quella frase di Agnelli col Napoli andrebbe scolpita nella pietra, rappresenta la morte del calcio. Viene da ridere ma ci sarebbe da piangere per chi ama il calcio. Quei secondi posti del Napoli rappresentano l’onestà”.

Carlo Alvino se la prende con Andrea Agnelli ritornando sul rinvio per Covid tra Juventus e Napoli

In seguito alla partita tra Juventus e Napoli che fu rinviata per i tanti casi covid, Agnelli svelò la richiesta di De Laurentiis di rinviare la partita in comune accordo: “Gli ho risposto che la Juventus si attiene ai regolamenti. La sua richiesta è legittima ma ci sono i regolamenti e a questi bisogna riferirsi e noi lo abbiamo rispettato”.

“Se non ci atteniamo sbagliamo da cittadini, prima che da sportivi… ci siamo messi in bolla, ci siamo isolati ed eravamo pronti a giocare, come dice il protocollo che è un documento vivo ed è stato stilato per permetterci di giocare. Non spetta a me dire se verrà rivisto e corretto, non è di mia competenza. La vittoria a tavolino? A me piace vincere sul campo, sempre”. Le parole dell’ormai ex presidente bianconero.