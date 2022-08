Altafini: “Il Napoli ha un attacco potentissimo. Non conosco la difesa di cinesi e giapponesi”

Inoltre, Altafini, ha aggiunto: “La difesa però devo rivederla, anche perché tra cinesi, giapponesi (chiaro il riferimento al coreano Kim, arrivato per sostituire Kalidou Koulibaly, ndr.), coreani, devo capire bene per dare un giudizio. Non conosco l’ultimo arrivato, aspetterei prima di dire la mia. Kvaratskhelia mi piace? A dire il vero non l’ho visto ancora giocare, anche perché non ho l’abbonamento a DAZN. L’attacco è fortissimo, la difesa devo rivederla, dirò di più avanti sul Napoli”.

Da vecchio volpone, Altafini aspetta prima di dare giudizi. Di partite e calciatori ne ha viste tante per cui desidera prima assistere alle prossime uscite del Napoli e poi rilasciare opinioni sui nuovi acquisti del Napoli. Con Monza e Fiorentina sono previste le prossime uscite di un club partenopeo che ha grandi ambizioni.