Allegri: “Spalletti? Ho fatto solo una battuta…”

Max Allegri ha parlato di Napoli-Juve prima dell’avvio del match dello stadio Diego Armando Maradona.

L’allenatore della Juventus ha schierato Chiesa titolare per cercare di sorprendere Spalletti. Allegri ha detto: “Ho davvero buone sensazioni per stasera, anche se so che sarà una partita difficilissima. Gioca la prima contro la seconda, anche se ci sono sette punti di svantaggio. Il Napoli è una squadra che gioca molto bene“.

Allegri parla anche delle scelte di formazione contro il Napoli: “No, non è questione di stare dietro e ripartire, quando abbiamo palla dobbiamo essere bravi, perché comunque la loro è una squadra molto ben organizzata nella fase difensiva e quando non abbiamo la palla bisogna difendere bene. Dobbiamo stare attenti ai dettagli, stare dentro la partita per 100 minuti, perché le partite qui a Napoli non finiscono mai“.

Mentre sulla battuta su Spalletti, l’allenatore ha sottolineato: “La mia era semplicemente una battuta e niente di più. È giusto sdrammatizzare, deve essere solo una serata di calcio“.