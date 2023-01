“Kim e Kvaratskhelia erano ad un passo dalla Juve “

Kim e Kvaratskhelia potevano indossare la maglia della Juve, lo scrive Gazzetta dello Sport prima della sfida Napoli-Juventus.

Secondo quanto fa sapere il quotidiano sportivo ai tempo in cui Pirlo siedeva sulla panchina della Juve, aveva chiesto Kim e Kvaratskhelia. Addirittura Gazzetta parla di un accordo vicinissimo con Kim ma poi non se ne fece nulla perché non c’erano i posti per tesserare giocatori extracomunitari.

La Juventus aveva cercato anche di trovare un club che gli facesse da partner, che quindi prendesse in prestito il difensore ma non riuscì a trovare nessuna sponda. Alla fine sia Kim che Kvaratskhelia ora indossano la maglia del Napoli e sfideranno la Juventus questa sera.