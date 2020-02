Allan fuori rosa, è lo spettro che aleggia sul brasiliano. Escluso dai convocati per il Cagliari il centrocampista deve dimostrare impegno o non giocherà.

“Allan non si è allenato bene, per questo resta fuori dalla lista dei convocati per il Cagliari” una sentenza quella di Gennaro Gattuso. Dalle parole ai fatti, il brasiliano è rimasto fuori dalla sfida con la squadra di Maran. Nessun ripensamento per Gattuso che ha chiarito: “In allenamento l’ho visto fare delle lunghe camminate, io voglio gente che corre“. Allan potrebbe essere messo fuori rosa se non cambia registro, lo riferisce Il Mattino. Gattuso lo ha richiamato più volte in allenamento, sia pubblicamente che in privato nel suo studio. Il tecnico gli ha concesso una settimana di vacanza per fargli conoscere il figlio Matteo, lui aveva promesso un cambiamento che non c’è stato. Il brasiliano, riferisce il quotidiano partenopeo, è tornato svogliato “imbambolato dalle favole dei suoi procuratori che gli hanno promesso già a gennaio il cambio di maglia e milioni di euro di ingaggio”.

Allan a Castel Volturno

Intanto ieri Allan si è allenato da solo a Castel Volturno mentre i compagni erano protagonisti della vittoria contro il Cagliari. A metà secondo tempo un giocatore come lui in campo sarebbe servito e non poco, ma Gattuso ha deciso di usare la frusta e di non nascondere nulla. Il tecnico ha voluto prendere di petto la situazione, perché non gli è sfuggito il comportamento di Allan che anche contro il Lecce si era scaldato senza togliersi la tuta. Piccoli dettagli, che non sfuggono ad un tecnico come Gattuso. Così Allan rischia di restare fuori rosa, il brasiliano deve prenderne coscienza perché con l’allenatore calabrese c’è poco da scherzare. “Se lo vedo allenarsi bene ritornerà tra i convocati…” ha detto Gattuso, che gli ha indicato la strada per ritorna in campo.