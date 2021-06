Alex Meret pronto il rinnovo con il Napoli. La SSCN ha deciso di puntare sul portiere di 24 anni che sta disputando gli Europei con l’Italia di Mancini. A dire il vero il club ha sempre creduto nel calciatore, ma da Ancelotti a Gattuso non ha mai avuto un tecnico che ha deciso di puntare con continuità su di lui. Con Spalletti la decisione sembra presa: sarà Meret il portiere titolare del Napoli. Ecco perché si pensa pure ad un addio di Ospina, portiere colombiano impegnato in Coppa America e che ha rappresentato una certezza negli ultimi anni in azzurro. Ora però sembra arrivato il momento di cedere il passo al collega più giovane.

Rinnovo Meret: la reazione del giocatore

Alex Meret ha un contratto con il Napoli che scade nel 2023 ed il club è intenzionato a prolungare il rapporto. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Però l’estate non è ancora cominciata…E Meret, che comincia a sentire più fiducia intorno a sé e dovrebbe uscire da un ballottaggio che qualcosa gli ha sottratto, può cominciare a togliersi i guanti, ma per firmare: il Napoli ne ha voglia”. Fino ad ora Meret ha fatto vedere che ha sicuramente del potenziale, soprattutto con Ancelotti ha giocato molto bene, anche in Champions League. Sicuramente ha dei margini di miglioramento, soprattutto con i piedi e nelle uscite alte, ma il Napoli ha deciso di puntare su di lui e potrà essere più tranquillo.

