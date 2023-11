Ag. Gyomber: “Salernitana-Napoli, azzurri fortissimi”

L’agente di Gyomber alla vigilia di Salernitana-Napoli: “Gara che può sbloccarsi da un momento all’altro. Gli azzurri hanno una rosa importante”.

Notizie calcio Napoli – Intervistato da Radio Crc, l’agente di Norbert Gyomber Diego Tavano ha parlato così in vista di Salernitana-Napoli: “Mi aspetto una gara che può sbloccarsi da un momento all’altro. Il Napoli ha una rosa importante ed è una grande squadra”.

Secondo Tavano la sfida dell’Arechi è aperta ad ogni risultato: “In Serie A tutte le partite sono aperte. La Salernitana avrà fame e voglia di lottare su ogni pallone. Ma il Napoli, nonostante le difficoltà, ha un organico di alto livello”.

Sul suo assistito Gyomber: “In campo sputa sangue per questa maglia. Ha rifiutato offerte in estate per restare, è legato alla città e al progetto. Giocatori così sono imprescindibili in uno spogliatoio”.

Chiosa finale del procuratore sulla stagione del Napoli: “Gli azzurri sono una grandissima squadra, bisogna solo trovare equilibrio. Io resto ottimista”.

