Addio Gina Lollobrigida, la Bersagliera si è spenta, aveva 95 anni

Morta Gina Lollobrigida, stella del cinema italiano, una delle più famose e grandi attrici italiane. Famosa la sua Bersagliera con De Sica.

Porta una grande tristezza, la notizia della morte della leggenda del cinema italiano, Gina Lollobrigida. Nata a Subiaco il 4 luglio 1927, aveva 95 anni. La “Bersagliera seducente” e la “Fata turchina” materna e dolcissima, entrambe interpretate per la regia di Luigi Comencini, sono solo alcuni dei ruoli iconici che hanno reso famosa Lollo in tutto il mondo. Insieme alla rivale Sophia Loren, ha contribuito a creare l’immagine della diva italiana che, da sex symbol, si è saputa trasformare in una star internazionale.

La carriera di Gina Lollobrigida è stata lunga e variegata, iniziata nei fotoromanzi e celebrata principalmente al cinema, terminando con alcuni film televisivi negli anni ’80 e ’90. La sua carriera è stata coronata da numerosi riconoscimenti, tra cui un Golden Globe per il film “Torna a settembre” con Rock Hudson, sette David di Donatello e due Nastri d’argento. Nel corso degli anni ha ricevuto il titolo di Cavaliere della Repubblica, Accademica onoraria dell’antica Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, ambasciatrice di buona volontà dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura e nel 2016 un David speciale alla carriera le è stato consegnato dal Presidente Mattarella. La sua morte rappresenta una grande perdita per il mondo del cinema e per tutti coloro che l’hanno ammirata sul grande schermo.