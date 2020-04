Addio a Callejon: ecco i nomi per sostituire lo spangolo

A fine stagione il Napoli e Josè Maria Callejon si diranno addio. Da mesi oramai sembra questa la conclusione più probabile del rapporto.

Il Napoli sfoglia la margherita ed in un momento in cui il calcio è bloccato comincia a fare delle valutazioni di mercato. Sostituire un totem come Josè Maria Callejon sarà tutt’altro che semplice. L’apporto, fisico, mentale e tecnico garantito con costanza dallo spagnolo è difficilmente rintracciabile, ma la società partenopea ha delle buone idee da mettere in campo. Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport gli azzurri hanno messo gli occhi su 5 calciatori: Jeremie Boga, Milot Rashica, Everton, Idrissi e Felipe Anderson.

Tutti nomi che possono dare un contributo alla causa azzurra, anche se pare che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli stia facendo di tutto per assicurarsi le prestazioni sportivi di Boga del Sassuolo. Il Chelsea, però, ha il diritto di recompra e difficilmente se lo farà sfuggire.

ADDIO CALLEJON: I NOMI PER SOSTITUIRLO

Altro nome in lista e conosciuto dal calcio italiano è quello di Felipe Anderson, vecchia conoscenza ai tempi della Lazio. A quanto pare il Napoli si è informato, ma il West Ham l’ha sparata grossa ed anche l’ingaggio non sarebbe alla portata del club partenopeo. Idrisssi è un “forte richiamo per il Napoli” scrive Corriere dello Sport. Il 24enne marocchino gioca a sinistra, ma può dare un grande contributo anche a destra, il Napoli si sta informando. Everton Sousa Soares è il nome nome del calciomercato del Napoli. Il calciatore del Gremio vanta già 14 presenze in nazionale, 15 gol e 7 assist nella stagione attuale, il suo valore si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Milot Rashica era già stato seguito dal Napoli, il 24enne interessa molto e si proverà a sondare il mercato. Il Werder Brema potrebbe lasciarlo partire, ma di certo non lo farà a cuor leggero.