Abbonamenti Google Stadia: ecco tutte le specifiche. La nuova piattaforma gaming voluta da Google è stata svelata ed offre due soluzioni per i giocatori.

Il prezzo della nuova piattaforma è oramai noto, così come i giochi della line-up. Non ci sono ancora delle grandi esclusive, ma il colosso della Silicon Vallery è pronto a dare battaglia.

I pacchetti

Al momento del lancio ci sono due tipi di abbonamenti per Google Stadia. La piattaforma di gaming cloud ha messo a disposizione la Founder’s Edition per il lancio della piattaforma, mentre ora è possibile attivare Stadia Pro per il pacchetto Premier Editon che costa 9,99 euro con tre mesi inclusi di abbonamento.

Sottoscrivendolo si ha diritto a:

Risoluzione fino a 4K

Frequenze fotogrammi: 60FPS

Audio: surround 5.1

Acquisto di giochi in qualsiasi momento: si

Altri giochi gratuiti disponibili regolarmente: si iniziando dalla collezione Destiny 2

Abbonamento gratuito

Gli abbonamenti Google Stadia prevedono anche un pacchetto base gratuito a partire dal 2020. Grazie a questa soluzione si potrà avere:

Risoluzione: fino a 1080p

Frequenza fotogrammi: 60FPS

Audio: stereo

Acquisto di giochi in qualsiasi momento: si

Altri giochi gratuiti disponibili regolarmente: no

Nuova idea di gaming

Google con questa nuova piattaforma on demand vuole fare fuori le console dai salotti. L’idea è quella di giocare senza l’utilizzo di un supporto fisico, come se ci si abbonasse ad contenuti per serie Tv e film come Netflix. In questo caso sarebbero i server di Google ad elaborare il gioco nel momento stesso in cui il giocatore decide di accedere. Sarebbe una vera e propria rivoluzione per il mondo dei videogames, che per ora si fonda principalmente sulla disponibilità immediata dei giochi su supporti fisici come il cd, oppure scaricandolo sul disco rigido della console. Negli ultimi anni comunque sono vari i tentativi di portare on demand anche i giochi per giovani e meno giovani.

Per giocare alla piattaforma è necessaria una connessione di almeno 10mbps.