Verifica connessione Google Stadia: ecco come fare. Per giocare alla nuova piattaforma gaming lanciata da Google c’è bisogno di una connessione specifica

Come fa sapere proprio il colosso della Silicon Valley è necessaria una connessione di almeno 10mbps per riprodurre i giochi in streaming su Stadia, per risoluzione superiori a 720p.

Stadia è la nuova piattaforma per giocare da casa senza l’utilizzo di console. Attraverso un abbonamento, è possibile avere a disposizione giochi gratuiti ed acquistare quelli a disposizione in catalogo. Serve una connessione per giocare a Google Stadia, che può essere verificata attraverso una pagina di supporto specifica messa a disposizione proprio da Google. Basteranno pochi clic per far partire lo speedtest e capire se i giochi possono essere riprodotti facilmente sul proprio dispositivo. Stadia, infatti, sfrutta la connessione internet per simulare i giochi che vengono elaborati dai server di Google sparsi in tutto in mondo.

La rivoluzione del gioco

Google ha lanciato questo nuovo concetto di gioco on demand, senza l’utilizzo di una console. Inizialmente per cominciare a giocare è necessario comunque acquistare il controller e il Chromecast Ultra ad un costo di 129 euro. Una vola entrati nel nuovo mondo e sottoscritto l’abbonamento, si potranno giocare ad alcuni giochi gratuiti messi a disposizione, ma si potranno anche acquistare altri titoli. In questo modo Google vuole cominciare a delineare maggiormente la sua presenza nel mondo dei videogames, che negli ultimi anni sta avendo un’evoluzione sensibile. Gli E-Sport sono diventati in tutto e per tutto delle miniere d’oro che richiamano tantissimi giocatori, ma anche molti sponsor che fanno girare fatturati e premi milionari. I giocatori professionisti crescono sempre di più, tanto da attirare l’attenzione dei grandi colossi dell’informatica pronti ad investire nel mondo dei videogiochi per organizzare manifestazioni e tornei in giro per tutto il mondo.

Per giocare a Google Stadia, però serve una connessione minima da 10mbps: ecco la pagina per verificarla.