A Scampia il V Ciro Day: Consulenze mediche gratuite e tante novità. I dettagli

Sabato 23 Novembre si terrà la quinta edizione del Ciro Day, questo il comunicato dell’evento dell’Associazione Onlus Ciro Vive:

La QUINTA EDIZIONE del “CIRO DAY” si svolgerà il 23 novembre 2019, giorno della nascita di Ciro, perché è la nascita che va ricordata non la morte ed e’ questo che serve a far vivere quotidianamente una persona cara, vivere cioè la vita attraverso l’amore per il prossimo, come lo stesso Ciro ha fatto nel giorno della sua dipartita.

Nell’ organizzazione della giornata abbiamo creato un connubio tra diverse associazioni che operano attivamente sul territorio di Napoli e provincia donando un sorriso ai più deboli, perché solo UNITI SI VINCE.

Un’unione che ci auguriamo di ritrovare anche nelle istituzioni, visto che l’obiettivo comune è la sensibilizzazione alla Salute e benessere, attraverso il PERCORSO DELLA SALUTE co-organizzato con l’Associazione DIRITTO ALLA SALUTE, medici che gratuitamente offriranno visite e consulenze gratuite.

Durante la mattinata che si svolgerà a Piazza Giovanni Paolo II dalle ore 9 alle ore 13.30, oltre alle visite ci sarà un’area dedicata ai bambini con Pompieropoli, Pet Terapy, Clown Terapia, Laboratorio di Piccoli Pizzaioli e Primo Soccorso con manovre di disostruzione.

Collaboreranno alla giornata e sensibilizzeranno la cittadinanza alla Prevenzione e Donazione, associazioni quali

FIDAS ATAN

AIDO

ADMO

CFU FIBROMALGIA

Antonella Leardi

Pres. Ass.ne “CIRO VIVE” Onlus

Giovanni Esposito

V.Pres. Ass.ne “CIRO VIVE” Onlus