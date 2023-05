A Mediaset parole al miele per Leao: “Cosa poteva fare…”

Il Milan viene sconfitto dall’Inter e dice addio alla finale di Champions League. La squadra di Pioli fa zero gol in due partite.

Inter-Milan termina 1-0 e quindi arriva anche la seconda sconfitta consecutiva per l’euro derby di Champions League.

Il Milan gioca malissimo e non riesce quasi mai ad impensierire i nerazzurri. Nemmeno la presenza di Leao, non al meglio fisicamente, serve a risollevare i rossoneri. Anzi il portoghese riesce ad incidere pochissimo.

A Mediaset al termine del match rendono onore al Milan per il cammino fatto, ma soprattutto arrivano le giustificazioni per Leao: “Ha fatto poco, solo una grande giocata, ma cosa poteva fare? Non era in condizione “.

Chissà perché per Osimhen, nel match col Milan, non furono usate le stesse giustificazione, che pure tornava da un infortunio e fu in grado anche di segnare un gol durante il match di ritorno.