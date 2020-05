“15mila test in Campania” così si cercano i contagiati in Fase 2

Angelo D’Argenzio componente dell’unità di crisi della Campania ha parlato a Il Mattino di 15 mila test da eseguire in Campania per la Fase 2.

Nella giornata di ieri è entrata in scena la Fase 2 e con essa la task force per controllare tutte le persone che rientravano dalle Regioni del Nord in Campania. Ma durante questa fase ci saranno altri controlli come annuncia a Il Mattino Angelo D’Argenzio che fa parte dell’unità di crisi Campania. “Sono programmati 15 mila test sierologici in Campania” fa sapere D’Argenzio che aggiunge: “Si parte da metà settimana, in base alle indicazioni Istat“. L’iter verrà completato in sette giorni e la fase organizzativa, per quanto riguarda i prelievi, sarà affidata alla “Croce Rossa” mentre i test saranno analizzati da “quattro laboratori, tutti pubblici, sono chiamati ad effettuare gli esami: il Cotugno, il Moscati di Avellino anche per Benevento, l’ospedale di caserta e quello di Salerno“.