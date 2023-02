Zola: “Osimhen come Drogba? Ecco cosa hanno in comune”

Gianfranco Zola descrive cosa hanno in comune Victor Osimhen e Didier Drogba, poi si sofferma sulla stagione del Napoli

Gianfranco Zola, ex calciatore del Napoli, ha parlato del paragone tra Osimhen e Drogba. Ai microfoni di Prime Video, il neo vicepresidente della Lega Pro dichiara: “Victor Osimhen come Didier Drogba? E’ un paragone che non mi dispiace, sono due giocatori che hanno in comune l’energia che mettono in campo che è enorme. Oltre alla forza fisica, hanno in comune questa grande aurea. Un modo di stare in campo che trasporta anche gli altri, questa è una caratteristica importante che in pochi hanno”.

Per Zola il Napoli di Luciano Spalletti fa parlare molto bene di sé e dell’Italia nel mondo intero

Zola ha poi aggiunto: “La vittoria in Champions in casa dell’Eintracht? Non solo il Napoli è riuscito a portare a casa una vittoria su un campo difficile come il Deutsche Bank Park, ma anche il modo di come l’hanno fatto mi ha colpito”.

“Il Napoli ha portato a casa la vittoria in Germania giocando bene, con personalità e qualità nel corso dell’intera sfida. Sicuramente la squadra di mister Luciano Spalletti, in questo momento, fa parlare molto bene di sé e dell’Italia nel mondo intero”. Ha concluso Zola.