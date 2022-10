Zola: “Maradona una motivazione per diventare calciatore”

Gianfranco Zola, ex giocatore del Napoli è intervenuto dal campo per i festeggiamenti per il compleanno di Diego Armando Maradona.

Zola ha ricordato Maradona dicendo: “Ho avuto la fortuna di poter vivere Diego, ho potuto passare del tempo con lui. Devo dire che è stato un tempo bellissimo, in cui ho imparato tantissimo“. Si è detto molto di Maradona che aiutava Zola negli allenamenti e lo aveva designato come suo erede al Napoli.

Zola poi aggiunge: “Posso dire che Maradona è stata una delle ragioni per cui sono diventato il giocatore che sono stato. Lo devo a Diego ed a questo grande gruppo del Napoli che mi ha fatto crescere tantissimo“.