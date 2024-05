Zirkzee avvistato a Ibiza, la domanda di un tifoso azzurro: “Vieni al Napoli l’anno prossimo?”

Un tifoso del Napoli ha avvistato l’attaccante del Bologna, Joshua Zirkzee, sull’isola di Ibiza intento a godersi una meritata pausa.

Joshua Zirkzee, attaccante olandese già sotto i riflettori per le sue gesta con il Bologna, è stato recentemente avvistato a Ibiza. Mentre si godeva una pausa ben meritata dopo una stagione di successi e dopo aver portato la squadra rossoblù alla tanto ambita e incredula qualificazione in Champions League, è stato intercettato fortuitamente da un tifoso del Napoli, Lorenzo, presente sull’isola e desideroso di saperne di più sulle voci di un possibile trasferimento del giocatore.

La domanda non si è fatta attendere: “Vieni al Napoli l’anno prossimo?”. La risposta di Zirkzee ha lasciato tutti sorpresi: “C’è ancora Osimhen, quindi non lo so… per adesso mi godo l’estate”. Una dichiarazione che ha gettato nuova luce sulle speculazioni riguardanti il futuro del talentuoso attaccante, ora nel mirino del club partenopeo.

L’arrivo di un nuovo allenatore, come Antonio Conte, potrebbe essere determinante nel convincere il giovane olandese a fare il grande passo verso le pendici del Vesuvio. E chissà, magari proprio durante la sua vacanza a Ibiza, il presidente De Laurentiis potrebbe cogliere l’occasione per un incontro risolutore.