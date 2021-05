Ziliani ed il messaggio criptico sul paradiso fiscale di Guernsey

“PENSIERINO DEL GIORNO. Occhio perchè se la commissione viene ancora bonificata a Guernsey per poi dividere la torta in parti uguali coi compagni di merende, stavolta c’è chi è sul chi va là. E vi sputtanate tutti”. E’ questo il messaggio carico di mistero scritto dal giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani su twitter. Ma non è la prima volta che scrive di Guernsey dato che il 22 maggio 2021 sempre Ziliani aveva scritto: “Dicono che una mega commissione bonificata nel 2016 a Guernsey da un importante club a un importante procuratore sia poi stata divisa in tre per la gioia di tutti, vecchi e nuovi dirigenti compresi. Io però non ci credo, ne andrebbe dello stile”. Sempre Ziliani solo qualche giorno fa aveva dato speranza al Napoli su un possibile accesso in Champions ai danni della juve.

Dove si trova Guernsey

Guernsey è situata nel Canale della Manica e, anch’essa, è una dipendenza della corona britannica, governata da autorità autonome interne. Non fa parte dell’Unione Europea ma ha un rapporto privilegiato con l’Ue così come stabilito nel Treaty of accession of the united kingdom to the european communities. Guernsey viene considerato un paradisco fiscale a tutti gli effetti sia per le persone fisiche, ma soprattutto quelle giuridiche. Facendo una ricerca su internet si può capire come proprio per le persone giuridiche sia estremamente vantaggioso, dato che la tassazione è così suddivisa:

tariffa standard 0% (reddito di aziende, uffici o derivante da altre fonti); tasso intermedio 10% (redditi derivanti da attività bancaria, imprese di assicurazioni locale, attività fiduciarie, intermediari e assicuratori); tasso alto 20% (redditi derivanti da attività di negoziazione regolamentata e dal possesso di terreni e fabbricati). Come scrive Milanofinanza.

Ancora più vantaggiose solo le plusvalenze, come riportato sempre dal portale specializzato in economia: “Le plusvalenze non sono soggette a tassazione e non è neppure prevista alcuna tassazione (come ritenuta) alla fonte: né su interessi percepiti, né sulle royalties”.

Guernsey e gli altri messaggi

Ma quello di Ziliani su Guernsey non è l’unico messaggio apparso su twitter che parla del paradiso fiscale britannico. C’è un’altra pagina satirica che sempre il 22 maggio 2021 scrive: “A Guernsey peraltro le commissioni sono in franchigia fiscale. La coincidenza è che sia l’anno di Pogba dalla Juve allo United. Ma sono certo che non si tratti di quella commissione. Mica possiamo essere sempre noi!”.

Ma cos’è una franchigia fiscale? Sempre Google ci aiuta in questa ricerca finanziaria con la nozione che sta per: ” Una spesa deducibile dalle tasse è qualsiasi spesa considerata “ordinaria, necessaria e ragionevole” e che aiuta un’azienda a generare reddito”.