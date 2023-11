“Zielinski non stava bene”: il Napoli si muove prontamente. Ultime notizie sulle sue condizioni

Piotr Zielinski ha saltato le gare con la sua Nazionale solo a causa di un’influenza che non desta particolari preoccupazioni al Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Le condizioni di Piotr Zielinski non destano particolari preoccupazioni in vista della ripresa del campionato. Dopo l’assenza del calciatore nelle partite della sua Nazionale, il commissario tecnico della Polonia, Michał Probierz, ha fornito un aggiornamento sulla situazione del giocatore azzurro al termine dell’ultimo match contro la Repubblica Ceca.

“Zielinski non ha giocato perché non stava bene, e naturalmente la sua assenza ha complicato i nostri piani. Dovevamo reagire. Avevamo bisogno di un giocatore come Jakub Piotrowski per questa partita”, ha sottolineato il tecnico.

Il ct della Nazionale polacca ha poi aggiunto: “In generale, abbiamo giocato una buona partita, ma in alcuni momenti ci è mancata la concentrazione. Mi dispiace che non abbiamo segnato un secondo gol. Abbiamo avuto qualche occasione, anche all’ultimo calcio d’angolo abbiamo tirato in porta. Sfortunatamente, non abbiamo segnato. Abbiamo avuto dei bei momenti, ma quello che ci è mancato sono i tiri in porta e gli ultimi passaggi precisi. Dobbiamo lavorarci sopra”, ha concluso il ct della Polonia.

Nel frattempo, il Napoli ha già avviato le verifiche sulle condizioni di Zielinski. Questo perché c’è un importante match contro l’Atalanta da preparare, e l’allenatore Mazzarri non vorrebbe fare a meno di uno dei perni della squadra. Attualmente, il calciatore non è a rischio: le notizie provenienti dalla Polonia indicano che Zielinski ha saltato le gare con la sua Nazionale solo a causa di un’influenza, che si prevede smaltirà nei prossimi giorni. La squadra si sta assicurando che il giocatore sia in piena forma per il cruciale impegno in campionato.