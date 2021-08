Zielinski: i tempi di recupero, c’è ottimismo nel Napoli

Non saranno lunghi i tempi di recupero di Piotr Zielinski. Il calciatore polacco è uscito per un infortunio al ginocchio durante la sfida col Venezia. Secondo il comunicato ufficiale del Napoli per Zielinski si è trattato di un “trauma contusivo alla coscia destra”. Il giocatore è uscito dal campo dopo uno scontro di gioco, quindi si tratta di una botta e non di un problema muscolare. Nei prossimi giorni sarà tenuto sotto osservazione dallo staff medico del Napoli, che già dopo l’uscita dal campo ha prestato al centrocampista le prime cure.

Quando torna in campo Zielinski

I tempi di recupero di Zielinski non saranno lunghi si parla di 3/7 giorni al massimo. Dunque il centrocampista non è in dubbio per la sfida con la Juventus alla terza giornata di campionato. Il giocatore potrebbe saltare la sfida con il Genoa della seconda giornata, ma con i bianconeri ci sarà. Spalletti per il primo top match del campionato 2021/22 potrà contare su Zielinski, ma potrebbe dover fare a meno di Osimhen. L’ingenuità del nigeriano è stata clamorosa, la sua espulsione con il Venezia potrebbe portarlo fino a tre giornate di stop, dipende da cosa avrà scritto l’arbitro Aureliano sul referto di gara. Ma il nigeriano salterebbe la sfida con la Juve anche se le giornate di squalifica fossero due. Bisognerà sperare in un referto ‘morbido’ da parte del direttore di gara.