Zazzaroni: “Osimhen poco feeling col gol. Ibra al Napoli? Ho pregato”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Punto Nuovo ecco quanto evidenziato da Napolipiu.

Il Napoli produce molto ma segna poco è il concetto chiaro espresso da Ivan Zazzaroni: “Siamo tornati ad una squadra che sbaglia 20 tiri in zona-gol. Il Napoli ha creato ma ha sbagliato troppo, poi ti arriva la punizione divina. Il Napoli muove il pallone, lo muove, arriva al tiro, ma poi va sporco o sbaglia. Mertens non mi piace trequartista, deve stare vicino la porta. Osimhen mi sembra un eccellente contropiedista, ma senza che abbia un grande rapporto feeling con il gol: spero di sbagliarmi. Pregavo perché arrivasse Ibra al Napoli, avrebbe cambiato l’inerzia del club. Non so se il Milan reggerà: faccio fatica a pensarla tra i primi tre. Alla Roma manca Milik: sarebbe stata la perfetta alternativa a Dzeko. Se la Roma arriva vicina al quarto posto a gennaio, allora dovrà fare operazioni vere“.