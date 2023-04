Zazzaroni: “Napoli capitale dell’improvvisazione. Parole di De Laurentiis su UEFA non aiutano”

Ivan Zazzaroni ritiene che Napoli è capitale dell’improvvisazione e che le parole di De Laurentiis su UEFA non aiutano

Ivan Zazzaroni esprime la sua opinione sull’eliminazione del Napoli in Champions League. Ai microfoni di Radio Napoli Centrale, il direttore del Corriere dello Sport si sofferma sul momento attuale degli azzurri: “Purtroppo, è uscita quella cosa di De Laurentiis che dice di essere contro FIFA e UEFA che sicuramente non aiuta, ma non penso proprio possa dipendere da questo la condotta arbitrale. Partita vinta da Boban? Non voglio fare questo ragionamento”. Ha evidenziato il giornalista sportivo sugli azzurri.

Per Zazzarini lo Scudetto del Napoli non è per nulla in bilico ed arriverà a breve. Ma quello che più preoccupa il giornalista è la programmazione del futuro: “Assolutamente no e spero vivamente che i napoletani lo capiscano. È uno scudetto storico, di un’importanza incredibile. Napoli è la capitale dell’improvvisazione, quando deve programmare va un po’ in difficoltà. Sentenza Juventus? La mia sensazione è che rimanderanno i 15 punti in Tribunale per una ridiscussione. La pena potrebbe essere ridotta, azzerata, io credo ci sarà il rinvio”. Ha concluso il giornalista attraverso l’intervento ai microfoni di Radio Napoli Centrale.