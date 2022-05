Zazzaroni: “Milan non credevo fosse da scudetto. Il Napoli era la squadra migliore”

Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport parla della corsa scudetto, oramai ridotta solo a Inter e Milan, fuori il Napoli. Queste tre squadre si sono giocate il titolo per quasi tutta la stagione, poi la squadra di Spalletti si è sciolta come neve al sole con Fiorentina, Roma ed Empoli, anche se già in stagione aveva lasciato punti per strada. Le cinque vittorie allo stadio Maradona, dove oggi Insigne darà l’addio ai suoi tifosi, hanno pesato tantissimo per la lotta al titolo, generando tanta delusione nei tifosi. Delusione che in questi giorni ha dato vita anche a contestazioni da parte degli ultras.

Secondo Zazzaroni il Napoli era più che attrezzato per vincere il titolo, ecco quanto scrive il giornalista: “Non credevo che il Milan potesse lottare per lo scudetto, perciò considero eccezionale il lavoro della coppia Pioli-Ibra. Sì, perché l’uno ha migliorato l’altro e tutti e due hanno fatto il bene della squadra.

Un bell’aiuto alle due “finaliste” l’hanno dato certamente il Napoli, l’Atalanta e la Juve. La squadra di Spalletti era la più attrezzata (opinione personale) ma proprio nel momento in cui ha pensato di poter centrare il bersaglio grosso, si è sciolta nei limiti caratteriali. Le altre hanno conosciuto la peggiore stagione: ad agosto Allegri e Gasperini le mani avanti le avevano comunque messe“.