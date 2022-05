Festa per Insigne: la lettera ai tifosi, i gol sui maxischermi ed il saluto dei compagni – ecco cosa accadrà

A Napoli è pronta la festa per Lorenzo Insigne in programma al Maradona per omaggiare il capitano e dieci anni di storia con la maglia del Napoli. Una storia che nessuno mai potrà cancellare, fatta di grandissimo professionismo, attaccamento alla maglia e grandi giocate.

Napoli-Genoa sarà l’ultima partita allo stadio Maradona per Insigne, che sarà salutato dall’affetto dei tifosi azzurri, accorsi in massa per salutarlo. Il giocatore nei giorni scorsi ha incontrato anche gli ultras del Napoli, ma l’abbraccio dello stadio di casa sarà un’emozione fortissima, per tutti. Magari non proprio per tutti, dato che Zambardino ha criticato duramente Insigne.

Festa Insigne: il programma

Prima e dopo l’inizio di Napoli-Genoa, ci sarà un lungo omaggio ad Insigne. La società ha preparato una giornata importante per il suo capitano. De Laurentiis regalerà una targa ricordo all’attaccante napoletano, poi lo stesso Insigne, al termine del match, leggerà una lettera dedicata ai tifosi. Mail programma della festa di Insigne al Maradona è molto fitto: sui maxischermi saranno trasmessi i 121 gol col Napoli, oggi se Insigne dovesse segnare andrebbe a superare Marek Hamsik nella classifica marcatori di tutti i tempi. Proprio Hamsik ha inviato un messaggio ad Insigne, così come altri giocatori ex compagni di squadra. La proiezione dei video messaggi sarà un altro punto del programma di Napoli-Genoa.

Insomma sarà sicuramente una giornata intensa, da vivere fino in fondo, in uno stadio colorato d’azzurro e carico d’affetto per il capitano del Napoli. Una giornata che resterà nella memoria di Insigne, ma anche dei tantissimi tifosi che hanno apprezzato il giocatore in questi anni in cui ha difeso i colori azzurri. Poi sarà il tempo dell’addio, Toronto è dietro l’angolo ed Insigne si misurerà con la MLS.