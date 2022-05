Hamsik che messaggio ad Insigne per il suo addio a Napoli

Lorenzo Insigne in Napoli-Genoa giocherà l’ultima partita allo stadio Maradona, anche Marek Hamsik ha inviato un messaggio al suo ex capitano. La società azzurra sta preparando una festa per salutare Lorenzo Insigne che a fine stagione si trasferirà al Toronto dopo dieci anni in maglia azzurra. Insigne ha salutato anche gli ultras, ma ora attende il bagno di folla al Maradona che sarà allo stadio per lui.

La festa per Insigne vedrà anche l’utilizzo dei maxi schermi, dove verranno mostrati i messaggi di alcuni calciatori del Napoli. Hamsik è tra quello che hanno inviato un messaggio ad Insigne. “Lorenzo per Napoli ha rappresentato un sogno vissuto, perché come tutti i guaglioni napoletani sognano giocare con la maglia del Napoli. E lui ci è riuscito alla grande” sono le parole di Hamsik che parla da ex capitano all’attuale capitano del Napoli. Nella prossima stagione quella fascia dovrebbe metterla sul braccio Kalidou Koulibaly, altro idolo dei tifosi che hanno la speranza di poter vedere il difensore ancora in maglia azzurra. La festa per Insigne sarà sicuramente un momento di grande emozione per tutti, non solo per l’attaccante che va via, ma anche per i tifosi. In tanti avrebbero voluto che Insigne diventasse una bandiera del Napoli.