Zazzaroni: “Kvaratskhelia scarico e poco lucido. Ho una speranza…”

Ivan Zazzaroni ha parlato della vittoria del Napoli contro la Sampdoria, analizzando anche la prestazione di Kvaratskhelia.

Il giornalista analizzando Sampdoria-Napoli ad Ottochannel detto: “I tre punti conquistati a Marassi contro la Sampdoria sono stati molto importanti, anche se c’è comunque qualche zona d’ombra. Dopo la sconfitta con l’Inter era fondamentale vincere ed il Napoli l’ha fatto. Ma nella prestazione dei singoli c’è ancora qualcosa da recuperare. Ho visto una crescita di Lobotka e Anguissa, Mentre Kvaratskhelia non è ancora al massimo“.

Zazzaroni sulla prestazione di Kvaratskhelia in Sampdoria-Napoli, aggiunge: “Ho visto un giocatore ancora poco lucido, non al massimo della forma. Non tenta le sue solite giocate, è apparso molto scarico. Spero che sia soltanto un momento derivante dalla sosta, ci sono due elementi da considerare: innanzitutto i difensori avversari stanno imparando a conoscerlo, lo studiano e lo aspettano, e in secondo luogo deve tornare ad avere coraggio, ad avere quella intraprendenza che è stata il suo grande valore aggiunto“.

Il giornalista commenta poi la corsa scudetto e ritiene l’Inter fuori dai “giochi dopo il pareggio con il Monza. Le avversarie del Napoli per lo scudetto sono Milan e Juventus. Ma il Napoli deve temere soprattutto se stesso. Ha un grande vantaggio e le altre squadre non convincono fino in fondo. Venerdì c’è Napoli-Juve, una partita che è importante ma non decisiva“.