Allegri in Arabia Saudita? Zazzaroni: “Ci metto la mano sul fuoco che…”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha detto la sua sul possibile approdo di Allegri in Arabia Saudita.

L’Arabia Saudita chiama Massimiliano Allegri. Di qualche ora fa la notizia secondo cui il tecnico della Juventus potrebbe abbandonare Torino e l’Italia per intraprendere una nuova ‘avventura’ esotica e trasferirsi in Arabia Saudita, dove gli è stata fatta un’offerta difficilmente rifiutabile. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, i colloqui tra gli emissari di Riad e l’allenatore bianconero si stanno intensificando. I contatti sono stati avviati nei giorni scorsi e nelle prossime 24-48 ore Allegri scoprirà quali sono le carte in tavola.

A commentare la notizia è stato anche il giornalista e direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, che nella puntata di Deejay Footbal Club, trasmissione in onda ogni sabato dalle 12 alle 13 su Radio Deejay, ha detto:

“Conosco bene Allegri. Lo stanno pressando da una settimana per incontrarlo ma lui non vuole andarci. Il suo desiderio è rimanere in Italia e alla Juventus visto che non intende lasciare la famiglia. Proprio per questo motivo rifiutò il Real Madrid per tornare in bianconero. Ci metto la mano sul fuoco che non andrà in Arabia Saudita. Anzi l’anno prossimo potrebbe fare benissimo e rilanciare le sue quotazioni”.