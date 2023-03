Zanoli vola sulla fascia: che assist in Juventus-Sampdoria – VIDEO

Alessandro Zanoli ha messo a segno un assist per Filip Djuricic durante Juventus-Sampdoria di Serie A.

Primo tempo scoppiettante tra Juventus e Sampdoria, con bianconeri che senza Pogba (nuovo infortunio ndr) riescono ad andare in vantaggio con Bremer al minuto 11 e Rabiot al 26′. La partita sembrava già finita, ma è uscito fuori l’orgoglio doriano che allo Stadium ha aiutato gli uomini di Stankovic a rimontare la partita, prima con la rete di Augello al 31′ e poi quella di Djuricic.

In occasione del secondo gol doriano è stato assoluto protagonista Zanoli, che si è involato sulla fascia destra palla al piede ed ha disorientato Danilo in velocità e con le finte, prima di scaricare al centro un pallone perfetto che Djuricic ha dovuto solo depositare in rete. Davvero una bellissima azione quella condotta dall’esterno di proprietà del Napoli e girato in prestito alla Sampdoria.