Zaniolo al Napoli? La risposta dell’agente e della famiglia

L’attuale centrocampista dell’Aston Villa ed ex Roma, Nicolò Zaniolo, fu nel mirino del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Nicolò Zaniolo, centrocampista attualmente all’Aston Villa, è stato oggetto di interesse anche da parte del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli ha consolidato la sua posizione di dominio nella scorsa stagione di campionato, aumentando l’attrattiva nei confronti di giocatori di spicco. Quando il club si è rivolto all’agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli, l’idea di un possibile trasferimento in azzurro ha suscitato interesse sia nel calciatore che nella sua famiglia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Nonostante il fascino del Napoli, attualmente Nicolò Zaniolo indossa la maglia dell’Aston Villa, ma la sua storia di trasferimenti è interessante. Dopo l’esperienza alla Roma, il 18 agosto 2023 è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto alla squadra inglese, dopo un passaggio al Galatasaray in Turchia. L’esordio con l’Aston Villa è avvenuto il 27 agosto in una vittoriosa trasferta contro il Burnley. Un tassello importante della sua carriera.

Il talento di Zaniolo è stato riconosciuto anche a livello nazionale, con la recente convocazione da parte del nuovo CT Spalletti. Tuttavia, nonostante l’interesse del Napoli in passato, il destino del centrocampista non sembra immediatamente legato a una possibile maglia azzurra. Resta da vedere come evolverà la sua carriera e se il richiamo del Napoli diventerà realtà in futuro.