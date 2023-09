Zambardino: “ADL Sultano. Quando il mare si agita, entra in silenzio stampa”

Il giornalista del Corriere del Mezzogiorno, Vittorio Zambardino, si è soffermato sul momento del Napoli e su Aurelio De Laurentiis.

Non è un bel momento per il Napoli di Rudi Garcia, anzi. Il gioco proposto nelle ultime due giornate di campionato sembra essere un lontano parente di quello messo in atto da Luciano Spalletti così come i giocatori che sembrano non essere pienamente integrati nel sistema del nuovo mister.

A soffermarsi sul momento degli azzurri è Vittorio Zambardino, firma del ‘Corriere del Mezzogiorno’, sull’edizione odierna del noto quotidiano, scrivi: “Qui dobbiamo ancora capire l’entrata di Zerbin, interpretare i pensieri del Sultano-Presidente De Laurentiis che, come sempre quando il mare è agitato, entra in silenzio stampa. Niente più anatemi verso i media a suon di male parole, niente malumori verso gli editori. Chissà perché? Nell’attuale situazione del Napoli di tranquillizzante non c’è molto”.

“Il mare – prosegue il giornalista – è grosso e potrebbe girare a tempesta: quando alla quarta di campionato l’allenatore parla di determinazione mancante e di fatto critica pubblicamente i suoi giocatori, la tempesta è già in atto.

I giocatori del Napoli sembrano stare in campo con quel senso di malessere e di sfiducia nell’allenatore che ricorda tempi cupi vissuti qualche anno fa. È un disagio generale che al momento viene sopportato ma che lavora contro la squadra