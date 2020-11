Warzone charity: Savyultras ad Activision: “Una skin per Victor”

Call of Duty Warzone diventa il contesto per la raccolta fondi per l’associazione “Edoardo Marcangeli” impegnati Savyultras e Victor.

Sono senza dubbio due personaggi molto conosciuti per chi gioca a Warzone: Savyultras e Victor si sono ritrovati per un raccolta fondi a favore dell’associazione ‘Edoardo Marcangeli‘, raccogliendo in una sera 2 mila euro di fondi anche se è possibile ancora donare attraverso Paypal, con l’indirizzo presente sulla pagina ufficiale di Sayvultras. Il famoso streamer, anche autore di alcuni record italiani, spiega chi è Victor e quanto è importante il suo impegno: “Una persona genuina, che per divertirsi assieme ai figli, per far divertire, ma soprattutto per passare un messaggio molto importante, ha iniziato da 0 ed è entrato nel nostro mondo. Per Victor ma soprattutto per Vale, e per tutti i ragazzi che combattono battaglie vere, Activision potrebbe dare un messaggio forte, potrebbe dare visibilità, potrebbe fare una Skin. Ma mentre aspettiamo ciò abbiamo cercato di dare un aiuto concreto, e in una sera abbiamo raccolto quasi 2000€ per l’associazione “Edoardo Marcangeli” Sarei veramente felice se la Family in qualche modo continuasse a supportare progetti di questo tipo, perché a volte basta poco“.

La serata di beneficenza giocando a Warzone con Savyultras e Victor dimostra che quando si vuole, ogni contesto può essere quello giusto per fare del bene. Un messaggio importante quello lanciato da chi ha un grande seguito sui social e può sfruttare queste piattaforme anche per lanciare grandi iniziative.