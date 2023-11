Walter Mazzarri torna a Napoli: Tre ex azzurri nello staff: Tutti i dettagli

Walter Mazzarri è pronto a firmare con il Napoli fino a giugno 2024, portando con sé tre ex azzurri nello staff.

Notizie calcio Napoli – Walter Mazzarri salvo colpi di scena sarà il nuovo allenatore del Napoli fino a giugno 2024, il tecnico e De Laurentiis si sono stretti la mano, il possibile annuncio gà nel pomeriggio.

Il suo ingaggio si aggirerebbe intorno al milione di euro, con un’eventuale valutazione di rinnovo a fine stagione in base ai risultati.

Mazzarri torna a Napoli con Grandi Aspettative

Mazzarri, che firmerà nel pomeriggio, si troverà subito di fronte a sfide importanti: l’Atalanta in campionato e il Real Madrid in Champions League, seguite da incontri cruciali con Inter e Juventus. Questi impegni definiranno la direzione del suo secondo mandato al Napoli, dove ha già lasciato un segno indelebile in passato.

Uno Staff Familiare per un Progetto Ambizioso

Accompagnato da tre ex azzurri, tra cui Claudio Bellucci come vice, Mazzarri si prepara a portare la sua esperienza e familiarità con il club in questa nuova avventura. Giuseppe Pondrelli, come preparatore atletico, e Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli, completeranno lo staff, fornendo un mix di esperienza e conoscenza del club.

L’Importanza della Continuità e dell’Innovazione

La scelta di Mazzarri rappresenta una fusione tra continuità e innovazione. Mentre si affida a collaboratori di fiducia, il suo ritorno è visto anche come un’opportunità per introdurre nuove idee tattiche e gestionali, rinnovando la squadra con un approccio fresco e diversificato.

Un Inizio Carico di Emozioni

Con la firma del contratto, Mazzarri inizierà immediatamente a lavorare a Castel Volturno, dove l’attesa è alta per vedere come guiderà la squadra in questa fase cruciale della stagione. I tifosi del Napoli guardano con speranza e curiosità a questo nuovo capitolo.

