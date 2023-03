Volpecina rammaricato: “Al Napoli non interessa creare un vivaio di spessore”

Volpecina è rammaricato del fatto che al Napoli non interessa creare un vivaio di spessore con tutti i talenti della Campania

Giuseppe Volpecina, ex calciatore del Napoli, focalizza la sua attenzione sul settore giovanile. A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, l’ex Scudettato azzurro afferma: “Lo Scudetto a cui tengo molto è soprattutto quello del ’79 con la Primavera. Il vivaio sotto la gestione De Laurentiis? Godiamoci questo momento del campionato (ride ndr)… Io ci soffro molto, perché sono nato e cresciuto nel settore giovanile del Napoli e non vedo via d’uscite. Alla società non interessa creare un vivaio di spessore, spero di sbagliarmi ma i fatti sono questi. E’ un peccato perché la Campania è ricca di talenti e potrebbe tirare fuori tantissimi elementi di livello”.

Per Volpecina vincere a Napoli consegna alla storia ogni calciatore

Volpecina ha poi proseguito: “Cosa significa vincere a Napoli? La squadra di adesso lo ha capito, è una cosa che ti consegna alla storia. Vincere a Napoli non è paragonabile a vincere in nessun’altra parte del mondo. Tutti stanno andando oltre i propri limiti e le nostre aspettative. Al 95′ ancora corrono come pazzi e sono concentrati come dei campioni”.

Infine ha concluso: “Questo il Napoli più forte di sempre? È davvero difficile dirlo, ma riflettendo e guardando la realtà va detto che neanche il nostro Napoli fece. Noi soffrimmo fino alla penultima giornata di campionato per vincere lo Scudetto, mentre questa squadra vince ovunque e lo fa dominando. Gli avversari di adesso, però, non sono molto attrezzati. Noi invece ci confrontavamo con grandi corazzate. Nell’87 sapevamo di essere forti come le altre grandi, ma abbiamo capito di poter vincere lo Scudetto quando stravincemmo a Torino contro la Juventus”.