Insigne a Castel Volturno: le parole dell’ex capitano del Napoli ai suoi vecchi compagni

Sorpresa di Lorenzo Insigne ai suoi ex compagni al Konami Training Center di Castel Volturno: ecco le parole dell’ex capitano del Napoli.

Nella giornata di ieri, l’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha fatto una gradita sorpresa ai suoi ex compagni al Konami Training Center di Castel Volturno. L’ex capitano del Napoli, legato da un forte legame con l’allenatore Mazzarri, ha esordito giovanissimo in Serie A sotto la sua guida, segnando il suo primo gol in massima serie contro il Parma nel 2012.

Insigne, che ha recentemente lasciato l’Italia per giocare nella Major League Soccer con il Toronto, potrebbe presto fare ritorno nel calcio italiano. Durante la sua visita, ha espresso affetto e sostegno alla squadra azzurra e all’intero staff tecnico, augurando loro buona fortuna per il prosieguo della stagione.

Il calciatore ha inoltre elogiato i giocatori per la vittoria dello Scudetto nella scorsa stagione. Durante l’incontro informale, Insigne ha condiviso qualche battuta simpatica con i suoi ex compagni, evidenziando in particolare il forte legame che lo lega a Mario Rui, Gianluca Gaetano e Victor Osimhen. Dopo questi momenti di cordiale condivisione, Insigne ha salutato la squadra e il personale tecnico, facendo ritorno a casa con la promessa di riabbracciare presto il calcio italiano.