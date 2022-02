Villarreal, Albiol non dimentica il Napoli: “voglio battere la Juve

Raul Albiol difensore del Villarreal ha parlato della sfida contro la Juventus: “Voglio batterla, non importa come”.

La Juventus, reduce dai pareggi in campionato contro Atalanta e Torino, si rituffa in Champions League dove fa visita al Villarreal nell’andata degli ottavi di finale.

Tanti i problemi di formazione per Allegri che deve fare a meno di Chiellini, Rugani, Bernardeschi e Dybala oltre che ovviamente di Federico Chiesa, la cui stagione è già finita da tempo. Bonucci e Pellegrini sono convocati ma andranno in panchina. Il tecnico sembra quindi orientato a tornare sul 4-4-2.

Raul Albiol, difensore del Villarreal, ai microfoni del canale A Punt ha annunciato battaglia ai bianconeri:

“La Juventus ha vinto nove scudetti di fila. Ok, l’anno scorso è arrivata quarta e quest’anno in campionato la stiamo vedendo soffrire parecchio, ma resta una squadra fortissima, composta da giocatori che sono abituati a vincere e che in queste partite di Champions cambiano il ‘chip’, la mentalità. Sanno ciò che si giocano, quanto vale la posta e reagiscono di conseguenza”.

“Per questo – ha proseguito l’ex Napoli – dico che ci attendono due incontri molto complicati, e che l’obiettivo per noi è quello di vincere in casa. Che sia 1-0, 2-1, 3-2, fa lo stesso. Con la Juve è tosta ma dobbiamo far di tutto per vincere, non importa come. L’importante è riuscire a imporsi allo Stadio della Ceramica.

Sappiamo che per ottenere la vittoria dobbiamo fare una partita molto completa, preparandoci al meglio per far sì che la città si goda questa grande notte di Champions League”.

La Juventus cosa mi ricorda? Grandi emozioni con il Napoli. La Supercopa del 2014 ovviamente. Ma anche la sensazione impareggiabile di lottare per il titolo contro una squadra che vinceva sempre. Il gol di Koulibaly a Torino 3 anni fa. Adrenalina pura. Il traguardo lì a portata di mano e la delusione per non averlo raggiunto. Sono ancora in contatto con i miei ex compagni? Sì, ha concluso Raul Albiol

Albiol, dal 2013 al 2019 ha giocato nel Napoli (234 partite, 6 gol e due trofei: Coppa Italia e Supercoppa italiana). Nel 2019 è tornato in Spagna, al Villarreal, con cui ha vinto l’Europa League 2021. Ha 57 presenze nella Spagna: con la nazionale è stato campione del mondo (2010) e bicampione d’Europa (2008 e 2012).