Vieri: “Juve da scudetto, rimonta sul Napoli. Peccato per la sosta”

Bobo Vieri ex attaccante parla della corsa scudetto in Serie A ed è convinto che la Juve di Allegri possa rimontare sul Napoli di Spalletti.

La Juventus viene esaltata per le 6 vittorie consecutive che gli hanno permesso di prendersi il terzo posto in classifica. Ma nessuno sottolinea che la serie di vittorie dei bianconeri non gli hanno permesso di recuperare nemmeno un punto sul Napoli primo in classifica. Nelle ultime sei giornate la squadra di Spalletti ha tenuto i dieci punti di vantaggio. Eppure a sentire opinionisti, giornalisti ed operatori del calcio sembra che la Juve sia col fiato sul collo del Napoli.

Anche Bobo Vieri si è sbilanciato sulla corsa scudetto in Serie A. Alla Bobo Tv ha detto: “La Juventus di Massimiliano Allegri è in lotta per lo scudetto. Peccato che c’è questa sosta perché stanno bene, stanno rientrando diversi calciatori. La Juve al completo ha dimostrato di saper vincere le partite“.

Poi ha aggiunto: “Il Napoli ha 10 punti di vantaggio sui bianconeri, però attenzione alla Juventus. A gennaio il Napoli avrà due scontri diretti, affronterà Inter e Juve, quindi occhio perché può accorciare notevolmente in classifica. Ripeto, stiamo attenti alla Juventus perché ha fatto 6 vittorie consecutive e si è ripresa molto bene“.