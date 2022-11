Cassano “Juve? Continua lo schifo di partita in partita. Una vergogna oscena”

Cassano se la prende con il gioco della Juve, di fatti dichiara che continua lo schifo di partita in partita: una vergogna oscena a suo dire

Nella rubrica Habla con Antonio, Antonio Cassano mette nel mirino la Juventus, nel suo consueto commento sui risultati delle big italiane in campionato e in Europa. In occasione del turno infrasettimanale, l’ex calciatore barese se l’è presa contro Massimiliano Allegri: “Per quanto riguarda la Juventus, continua lo schifo, lo schifo di partita in partita. Se io faccio il paragone Juve e Monza, il Monza non è andato a speculare a Roma con la Lazio. La Juve ha perso, bravo il Monza e io godo a vedere squadre così, invece la Juve fa schifo e vince a Verona senza fare un tiro in porta. Una vergogna veramente oscena”.

“Il suo allenatore, contento però arriva a un certo punto, quando la stagione poi finirà e i risultati poi saranno questi, puoi anche vincere, puoi arrivare anche quarto o terzo. Però ormai è segnato, perché non posso pensare che la Juve va con l’ultima in classifica e fa una roba vergognosa. Fa meno possesso palla, un tiro in porta, una ciabattata di Milik, un mezzo autogol con due deviazioni” ha proseguito Cassano.

“E lui è contento e continua a urlare non chiamando nessuno. Questa è la roba più vergognosa perché io non posso pensare che gli 11 milioni di tifosi della Juve siano contenti di vedere sta vergogna, ma non della squadra ma di come fa giocare la squadra il suo allenatore. Una roba pazzesca, una roba vergognosa” ha concluso Fantantonio.