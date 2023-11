VIDEO – Kvaratskhelia show con la Georgia: doppietta da bomber e da fuoriclasse

Doppietta di Kvaratskhelia con la Georgia contro la Scozia: un gol da bomber e uno da fuoriclasse per l’attaccante del Napoli.

Notizie calcio Napoli – Khvicha Kvaratskhelia si è reso protagonista di una strepitosa doppietta con la maglia della Georgia nel match contro la Scozia. L’attaccante del Napoli ha sbloccato la partita al 15° con un taglio da bomber sul primo palo, insaccando in scivolata un cross dalla destra.

Video Gol Kvaratskhelia: Momenti da Ricordare

Il video dei gol di Kvaratskhelia sta già facendo il giro del web, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di calcio che ammirano la sua tecnica e la sua capacità di essere decisivo nei momenti chiave.

Primo Gol: Un Inizio da Bomber

Il primo gol di Kvaratskhelia è arrivato al 15° minuto, quando ha sbloccato il match contro la Scozia. Un cross preciso dalla destra ha trovato Kvaratskhelia in perfetto taglio sul primo palo, dove con una scivolata ha insaccato il pallone in porta. Questo gol ha dimostrato non solo la sua abilità nel trovare la posizione giusta, ma anche la sua prontezza e agilità sotto porta.

KHVICHA KVARATSKHELIA SCORES!! GEORGIA TAKES LEAD VS SCOTLAND!!! #GEOSCO pic.twitter.com/rMYiaeNjAb — Dachi Tsurtsumia 🇬🇪 (@dtsgtr2) November 16, 2023

Secondo Gol: Un Capolavoro da Fuoriclasse

Il secondo gol, segnato al 56° minuto, è stato un vero e proprio capolavoro. Dopo il pareggio scozzese firmato McTominay al 49°, Kvaratskhelia ha preso in mano la situazione con una discesa sulla sinistra. Dopo essersi accentuato in area, ha scaricato un tiro potente col destro sul secondo palo, segnando un eurogol imparabile. Questa azione ha messo in luce la sua capacità di creare occasioni da gol quasi dal nulla, unendo tecnica e potenza.

GoaL! | Georgia 2-1 Scotland | Khvicha Kvaratskhelia scores his and team second goal! pic.twitter.com/BXywpCteaF — Larex sports (@npaakmph) November 16, 2023

Nonostante la doppietta del talento georgiano, la Scozia è riuscita ad agguantare il pareggio finale ancora con McTominay. Ma la prestazione di Kvaratskhelia è stata superba, con due gol che ne esaltano le qualità tecniche e realizzative. Un segnale importante anche per il nuovo allenatore del Napoli, Walter Mazzarri.