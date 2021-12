Video, gol e highlights Napoli-Empoli 0-1

Il video con gli highlights e i gol di Napoli-Empoli 0-1, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2021/2022.

L’Empoli entra prepotentemente in zona europea, superando a sorpresa il Napoli in trasferta. Impresa dei toscani, sempre più sorpresa della Serie A, che hanno battuto gli azzurri per 1-0 scavalcando la Lazio. I partenopei, invece, scivolano al quarto posto, subendo il terzo k.o negli ultimi cinque incontri, il secondo consecutivo.

Al Maradona la prima frazione si chiude a reti bianche ma con tante occasioni, nella ripresa ci pensa Cutrone a fermare ancora una volta una corsa degli azzurri che adesso è più zoppicante che mai. Di seguito le immagini salienti della partita di oggi.