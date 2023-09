Vessicchio accusa: “Calendario della serie A truccato per favorire l’Inter”

Il giornalista Sergio Vessicchio accusa la Serie A di aver truccato il calendario per favorire l’Inter, oltre a parlare di presunti favori arbitrali.

Nelle ultime ore sta facendo discutere un video pubblicato sui social dal giornalista di fede Juventina, Sergio Vessicchio, nel quale si scaglia pesantemente contro l’Inter con alcune gravi accuse.

In particolare, Vessicchio punta il dito contro il calendario di Serie A, sostenendo che sia stato costruito appositamente per favorire i nerazzurri nelle prime giornate. L’Inter, secondo il giornalista, avrebbe disputato tre gare casalinghe su quattro all’inizio per partire con il piede giusto.

Oltre alle critiche sul calendario, ritenuto “truccato”, Vessicchio parla anche di presunti favori arbitrali all’Inter, citando alcuni episodi delle prime giornate. Accuse pesanti quelle del giornalista, che però non sembrano trovare riscontri oggettivi.

Bisogna infatti ricordare che il calendario viene sorteggiato pubblicamente prima dell’inizio della stagione, alla presenza dei vertici federali e dei rappresentanti dei club. Difficile dunque ipotizzare un vero e proprio “trucco”. Sui presunti torti arbitrali, inoltre, le designazioni degli arbitri spettano all’AIA.

Insomma, le parole di Vessicchio hanno suscitato polemiche, sarà interessante vedere se ci saranno ulteriori repliche o precisazioni nei prossimi giorni.