Verona-Milan, Tudor tira in ballo il Napoli

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Milan, il tecnico ha tirato in ballo il Napoli.

Verona-Milan è una gara dal grande peso nella lotta scudetto che vede protagonista le due milanesi. Igor Tudor, tecnico dei veneti ha parlato in conferenza stampa alla viglia della partita, tirando in ballo anche il Napoli di Spalletti:

“Quando tutti ti guardano vuoi sempre fare bella figura. Abbiamo vissuto una settimana come le altre. Per loro sarà una gara molto importante e di conseguenza lo sarà anche per noi. Andando a guardare la loro rosa, sono da terzo quarto posto, questo significa che tanto il club quanto l’allenatore hanno fatto un lavoro straordinario. Sono due anni che si trovano in quelle posizioni, faccio i complimenti a tutti. Hanno grande corsa – aggiunge – grande fisicità e dovremo essere al massimo anche sotto quel punto di vista. Vogliamo vincere, c’è una partita da giocare nella quale ci saranno più tensioni rispetto al solito”.

Tudor ha poi parlato della designazione dell’arbitro di Verona-Milan, che sarà il signor Doveri: “Lo stimo, ha qualità, anche se per i miei gusti è un direttore di gara un po’ permaloso. E poi ritengo, ad esempio, che il rosso a Ceccherini contro il Napoli fu esagerato, prese il secondo giallo quando era a sessanta metri dalla porta, che per me non c’era. Spero soprattutto che non si parlerà di lui dopo la partita”, conclude il tecnico del Verona.