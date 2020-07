L’agente di Veretout chiude al trasferimento al Napoli. Giuffredi afferma che il centrocampista non ha intenzione di lasciare la Roma.

Il Napoli ritorna su Veretout, il centrocampista della Roma è stato al centro del calciomercato del Napoli durante la scorsa sessione estiva. Nelle ultime ore il giornalista di Rai sport Ciro Venerato ha parlato di un ritorno di fiamma degli azzurri per il centrocampista giallorosso:

“Posso dire con certezza che Jordan Veretout della Roma è la prima scelta di Giuntoli e Gattuso per il centrocampo del Napoli, ha fatto bene a Firenze e si sta ripetendo in giallorosso. E’ uno dei pochi giocatori della squadra capitolina che quest’anno si sta salvando la faccia”.

L’agente di Veretout, Mario Giuffredi, giustamente dice che il calciatore sta bene in giallorosso, ma questo fa parte del suo mestiere. Il Napoli riterrà affonderà il colpo dopo aver ceduto il brasiliano Allan. Quello di Veretout sarà il primo nome su cui si fionderanno per rinforzare la mediana. Se la Roma restasse nelle mani di Pallotta per il Napoli sarebbe facile fare un’offerta. Under? Non è la prima scelta del Napoli, si valutano anche altri profili più importanti”.

La risposta dell’agente di Veretout non è tardata ad arrivare come si legge su calciomercato.com

“Il Napoli su Veretorut? Chiedetelo a Giuntoli e De Laurentiis. Lui vuole restare a Roma: è un ragazzo serio, non siamo abituati a firmare contratti e andare via dopo un solo anno. Naturalmente a fine stagione tireremo le somme, ma vuole restare in giallorosso”.