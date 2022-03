Verde, parla l’agente: “Poteva andare al Napoli, sapete chi gli fu preferito?”

Luigi Lauro, agente di Verde e Mazzocchi ha svelato anche un retroscena di mercato che riguarda anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Durante l’intervista a Radio Marte, il procuratore ha fatto il punto sul campionato di Serie A e la zona salvezza: “Per la Salernitana contro il Torino sarà la partita clou, per proseguire una possibile cavalcata. Potenzialmente, la Salernitana può arrivare a 22 punti con i recuperi, a 3 punti dalla salvezza. Se si dovesse aprire un nuovo ciclo per la Nazionale, Verde e Mazzocchi sono nel pieno della loro maturità calcistica e potrebbero avere le loro opportunità. Verde, dopo Berardi, è l’esterno più prolifico. Hanno caratteristiche importanti. Mazzocchi? Ero convinto che potesse arrivare in A quando era in D con il Parma: un percorso che lo ha portato ad esprimere le sue potenzialità. Sta dimostrando di poter stare alla grande in Serie A: ha fatto bene contro gente come Leao e Theo Hernandez“.

Su Daniele Verde ha poi aggiunto: “ha la maturità per il grande salto: ha dimostrato che ha una qualità impressionante ed in una squadra che deve imporre il proprio gioco può esaltarsi. Con Italiano si è esaltato, con Thiago Motta si è completato. La Fiorentina? Se si fosse chiamato Verdinho sarebbe stato meglio. Si comprano stranieri che rendono meno. Napoli? A Verde fu preferito Ciciretti. Noi continuiamo a proporre. Se dovesse chiamare il Napoli, Daniele sarebbe entusiasta. Tripaldelli? Sarà un giocatore importantissimo per la Serie A, si sta riprendendo“.