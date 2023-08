Veiga-Napoli, Spud conferma: “Si fa, vi svelo un retroscena con Neymar”

L’insider Spud dà Veiga al Napoli: l’affare si farà, rallentato solo dal trasferimento di Neymar all’Al Hilal.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Veiga-Napoli, parola di Spud: “Affare in chiusura, vi svelo un retroscena”

Arrivano conferme sulla trattativa che dovrebbe portare il talento Gabri Veiga al Napoli. A fornirle è Spud, famoso insider di calciomercato, che su Twitter anticipa: “Veiga al Napoli si fa”.

Secondo Spud, l’operazione poteva chiudersi già in settimana, ma è stata rallentata dal trasferimento di Neymar all’Al Hilal, gestito dallo stesso agente del giocatore del Celta Vigo.

Il Napoli era al corrente e ha atteso senza problemi. Ora, conclusa la mega-operazione Neymar, si lavorerà per chiudere l’affare Veiga. L’ennesima anticipazione dell’insider, che in passato ha predetto altri colpi del club azzurro con largo anticipo.

I tifosi ormai sono certi: Veiga è a un passo dal vestire la maglia del Napoli. L’ormai prossima chiusura conferma l’ottimo lavoro della dirigenza, pronta a regalare un nuovo gioiello a mister Garcia. Con buona pace di chi alimentava dubbi sulla trattativa.

— Spud 🕷🇵🇸 (@SpudFNVPN) August 15, 2023