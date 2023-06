Varriale: “Giuntoli merita gratitudine dai tifosi. Assurde le critiche ad ADL”

Il giornalista Enrico Varriale ha detto la sua sull’approdo ormai imminente di Cristiano Giuntoli alla Juventus.

Cristiano Giuntoli è ad un passo dall’approdare alla Juventus, e a breve sarà pronto per firmare un contratto che lo legherà al club bianconero per i prossimi cinque anni. Il dirigente è riuscito a trovare un accordo con Aurelio De Laurentiis per porre fine al suo contratto con il Napoli un anno prima della scadenza naturale, prevista per il 30 giugno 2024.

A dire la sua sull’imminente approdo di Giuntoli alla Juventus è anche il giornalista Enrico Varriale che, attraverso un post su Twitter, ha scritto:

“Dopo otto anni si chiude l’era Cristiano Giuntoli al Napoli. È stato uno degli artefici dello scudetto e merita la gratitudine dei tifosi azzurri. Assurde invece le critiche ad Aurelio De Laurentiis che, da sempre, vuole il rispetto dei contratti. Rifondare, in campo e fuori, la Juve non sarà facile”.