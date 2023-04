“Vai a vedere il Napoli” la frase di Mourinho fa arrabbiare tutti

José Mourinho si rivolge ad Arne Slot nel post partita di Roma-Feyenoord e gli dice: “Vai a vedere il Napoli”.

É questa la frase captata dagli inviati di Sky Sport che sta facendo molto discutere. Il tutto accade al termine di Roma-Feyenoord con Slot che nega la stretta di mano a Mourinho. Il portoghese lo rincorre e gli dice: “Respect” e poi aggiunge: “Vai a vedere il Napoli vai”.

Questo perché il giorno prima del match proprio Slot aveva detto di preferire il Napoli, in termini di gioco espresso, tra tutte le altre squadre italiane. Mourinho non l’ha presa proprio bene a quanto pare. Una conferma è arrivata proprio dal tecnico del Feyenoord che ha detto: “Cosa mi ha detto Mourinho? Che non devo guardare solo Napoli e Manchester City, ma che mi aiuterebbe anche guardare la Roma. Beh, forse ha ragione perché bisogna fare loro grandi complimenti per il carattere che hanno dimostrato. Si sa quanto sia bravo Mourinho a portare i giocatori al limite…“.