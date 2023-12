Urla e proteste dei calciatori del Napoli a Massa: Pericolo squalifica

Dopo gli errori di Massa e VAR in Napoli-Inter, proteste furibonde nel tunnel degli azzurri verso l’arbitro. Ora si teme una squalifica in base al referto.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, dopo gli episodi controversi di Napoli-Inter ci sono state delle furiose proteste da parte dei calciatori azzurri e dello staff tecnico nel tunnel degli spogliatoi. Urla all’indirizzo dell’arbitro Massa, con qualche parola di troppo.

Il Napoli, ha manifestato il proprio disappunto per quella che viene percepita come una serie di errori arbitrali. Le proteste si sono intensificate nel tunnel degli spogliatoi, dove si racconta di forti discussioni e urla nei confronti dell’arbitro. Anche Mazzarri non ha nascosto il suo nervosismo, trovando difficile trattenere la propria frustrazione al punto di disertare la conferenza post partita.

È indubbio che le tensioni erano alte e che il Napoli si è sentito penalizzato dalle decisioni arbitrali. Tuttavia, la reazione a caldo potrebbe costare caro al club.

Si teme che questi comportamenti possano essere descritti nel referto dell’arbitro e così portare ad eventuali squalifiche. Tutto dipenderà dalla relazione degli ispettori federali presenti. Il nervosismo in casa Napoli era comprensibilmente alle stelle per gli errori arbitrari.

Anche De Laurentiis non ha nascosto il proprio disappunto. Ma ora si attendono le decisioni del Giudice Sportivo per capire se ci saranno conseguenze disciplinari in seguito all’accesa contestazione nel post gara.