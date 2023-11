Ultras Union Berlino: tensione e scontri a Napoli, rubato casco della polizia come “souvenir” (FOTO)

Gli ultras dell’Union Berlino, giunti a Napoli, stanno creando tensioni da ieri sera con scontri con la polizia e atti vandalici.

CALCIO NAPOLI. La città partenopea è stata teatro di momenti di altissima tensione ieri sera, in occasione dell’arrivo dei tifosi dell’Union Berlino per la gara di Champions League. Migliaia di ultras, tutti vestiti con felpa beige, hanno invaso le strade del centro cittadino, seminando panico tra i residenti. Gli scontri con le forze dell’ordine hanno causato feriti, arresti e atti vandalici, culminando in episodi di tafferugli e tensione che hanno raggiunto il picco nella zona di Piazza Dante, nel cuore di Napoli.

Su diversi social network è circolata un’immagine che ha suscitato indignazione: gli ultras tedeschi si sono vantati del loro comportamento irresponsabile, condividendo una foto in cui esibiscono un casco della polizia, rubato durante gli scontri, definendolo un “fantastico souvenir” della loro trasferta a Napoli. Nel messaggio pubblicato, i tedeschi quasi sfidano le forze dell’ordine, giustificando il loro comportamento con le parole: “Non giochiamo spesso in Champions League, quindi godiamocela”.

Le autorità locali sono in massima allerta, temendo ulteriori incidenti e disordini nella giornata odierna. La situazione resta tesa, mentre la città spera in un rapido ripristino della calma e della sicurezza nelle strade di Napoli.